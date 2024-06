L'investimento fatto da Oaktree all’inizio del 2022 nel bond da 415 milioni di euro emesso da Inter Media and Communication, il veicolo del club nerazzurro dove confluiscono tutti i ricavi commerciali e da diritti tv, sarebbe di 50 milioni di euro. Questo significa, come sottolinea Tuttosport, che adesso l’esposizione effettiva dell’obbligazione nerazzurra può essere considerata inferiore alla cifra originaria, dato che una parte è dovuta al fondo californiano, da qualche settimana alla guida della società.

Intanto, a livello commerciale, arrivano buone notizie in Viale della Liberazione: stando a quanto conferma il quotidiano torinese, è destinato ad allargarsi il rapporto di sponsorizzazione con Qatar Airways, che dalla prossima stagione diventerà anche sponsor del kit di allenamento. L’accordo è su base triennale per 5 milioni di euro a stagione. Betsson, lo ricordiamo, sarà il nuovo sponsor principale di maglia per circa 30 milioni a stagione e verrà annunciato all'inizio di luglio.