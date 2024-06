La 'bischerata', per usare le parole di Luciano Spalletti, compiuta in avvio di gara che ha portato al gol di Nedim Bajrami è sufficiente per Tuttosport per bocciare la prova di Federico Dimarco, al quale evidentemente non basta l'impegno profuso in fase offensiva con tanto di assist per il gol di Nicolò Barella che prende il voto più alto dell'intero plotone azzurro. Sufficienti Alessandro Bastoni e Davide Frattesi, bocciato anche l'altro interista in campo, l'albanese Kristjan Asllani. Ecco il dettaglio:

Bastoni 6 - Sorpreso anche lui dal compagno Dimarco, resta bloccato a metà strada. Ci mette appena una decina di minuti, però, a rimediare con un colpo di testa per il suo secondo gol in azzurro (anche allora in Germania). È quello che si occupa di più in marcatura di Broja.

Dimarco 5 - Avvio terrificante che propizia il vantaggio dell'Albania dopo 23 secondi con quella sciagurata rimessa laterale. Un errore che ha l'effetto di una vera e propria frustrata: comincia a dannarsi sulla fascia per porvi rimedio e torna essenziale. Ma la sufficienza no, non si può. Darmian (37' st) ng

Barella 7.5 - Se ci fossero ancora dubbi su quanto fosse essenziale per questa Nazionale, la prestazione li ha spazzati via. Padrone del centrocampo e saettante con il tiro da fuori area per il raddoppio. Cala, ma lui è di quelli che cambiano il volto a questa squadra.

Frattesi 6 - Mezzala d'attacco alla sinistra per sfruttare gli ormai oliati assist di Scamacca: al 34' ne spedisce uno bellissimo sul palo.

Asllani 5 - Uno tra i più attesi, ma resta soffocato dalla pressione del centrocampo azzurro.