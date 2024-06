Decisivo oggi contro l'Albania, il centrocampista dell'Inter e dell'Italia Nicolò Barella parla così a Rai Sport dopo il 2-1 di oggi: "Io il migliore in campo? Nel finale ero un po' stanco, i giorni fermo non mi hanno aiutato. Ci tenevo tanto, i ragazzi mi hanno fatto sentire importante e sputerò sangue per questa maglia".

Peccato per non aver segnato altri gol e per la sofferenza nel finale di gara?

"Meritavamo di fare più gol, ma il calcio è così. Quando lasci un gol di scarto, può succedere di tutto. Vittoria meritata, ce la godiamo e aspettiamo le prossime partite".

Ci sarai con la Spagna?

"Deciderà il mister, ma sono disponibile. Darò tutto per i compagni e per restituire loro il favore".