Spunta un nome nuovo per il mercato dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro sta pensando di acquistare Francis Tanner Tessmann, centrocampista statunitense di 22 anni in forza al Venezia, per lasciarlo lì un'altra stagione in prestito e poi portarlo a Milano tra un anno. Nell'affare potrebbe rientrare uno dei soliti giovani di cui si fanno i nomi in queste ore: Martin Satriano, Gaetano Oristanio o Niccolò Corrado, che potrebbero fare comodo ai lagunari.

Arrivano altre notizie anche sul fronte portiere, con Josep Martinez nome designato da qualche settimana: il Genoa chiede 18, l'Inter ne offre 12 provando a inserire contropartite. La sensazione è che i nerazzurri stiano spingendo sullo spagnolo perché lo considerano il futuro tra i pali della squadra, dunque c'è la possibilità di trovare una quadra.