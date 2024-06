Dopo aver parlato dal palco della 'Milano Football Week', Walter Zenga si è fermato con i cronisti nella zona mista parlando in primo luogo del debutto dell'Italia in questi Europei contro l'Albania: "La partita di debutto non è mai facile, ma bisogna sempre pensare positivo. Sarà un girone difficile, ma abbiamo le nostre armi. Luciano Spalletti e la PlayStation? Date sempre più attenzione alle banalità... Non ha detto che non si gioca, ha detto le cose che tutti gli allenatori dicono in un ritiro. Lui avrà le sue regole come tutti i tecnici del mondo, e chi fa parte del gruppo deve seguirle, giustamente".

Cosa manca all'Italia per supplire all'assenza di talenti come Wirtz? Basterà il lavoro di Spalletti?

"Se si guardano anche Portogallo, Spagna, Croazia, hanno tanti talenti pur avendo gente over 35. Però ci sono 90 giocatori della Serie A in questi Europei. Abbiamo magari dei deficit ma tre anni fa abbiamo vinto gli Europei".

Federico Chiesa fu uno dei protagonisti, ma oggi la Juventus può lasciarlo fuori. Può riaccendersi in questa competizione?

"Sì, decisamente sì. Anche se tu arrivi con le pile scariche è una competizione che ti dà adrenalina. Poi se rimarrà alla Juve lo saprà lui, non penso che la cosa lo condizioni".

Donnarumma, Vicario, Meret. Abbiamo la batteria di portieri più forte d'Europa?

"Sì, ma pensiamo anche a Di Gregorio o giovani come Caprile".

In casa Inter è periodo di rinnovi, da Barella a Inzaghi a Lautaro. Tu sei stato 12 anni in nerazzurro, ai tuoi tempi funzionava così?

"No, non c'erano queste trattative, era tutto molto diverso. Un'estate ero arrivato quasi ad andare via per motivi contrattuali, oggi le cose vengono gestite in maniera differente. Ci sono giocatori che stanno rinnovando con tempi diversi, c'è stato un cambio societario; ci sono condizioni che noi non sappiamo ma loro hanno già stabilito. Non vedo questi giocatori lontani dall'Inter, poi magari domani li vendono tutti e io ci faccio una figura (ride, ndr). ... Ma in generale no".

Josep Martinez del Genoa può essere un profilo adatto?

"Se individuano un giocatore è perché è stato seguito e monitorato, non è una notizia che nasce la mattina. Lo hanno seguito come Bento o come altri, poi ci sono cose che si possono fare e altre no. Per motivi economici o extraeconomici, magari uno ha un contratto di tot anni e non gli va di fare la riserva e preferisce restare dov'è".

