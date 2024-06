Non solo Martinez. Sull'asse Milano-Genoa si tratta anche Albert Gudmundsson, l'attaccante che dovrebbe completare il reparto di Inzaghi per la prossima stagione.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, è lui il preferito per rinforzare la rosa lì davanti. Ma le operazioni Gudmundsson e Martinez sono slegate: se per il portiere i nerazzurri possono muoversi con rapidità, per l'islandese servirà prima fare cassa e liberare un posto con la cessione di Arnautovic. Il gradimento del giocatore è totale, serve pazienza.