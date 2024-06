Le grandi stelle del calcio mondiale si spendono a favore del nuovo Mundial de Clubes che prenderà il via nel 2025. Tra i vari testimonial c'è anche Javier Zanetti, che ai microfoni della FIFA esprime il suo pensiero: "Per me, una Coppa del Mondo per club organizzata dalla FIFA e ampliata a 32 squadre è una grande opportunità per molti club. Ti dà la possibilità di sapere a che punto sei come squadra e quanta ambizione hai davvero. Quindi è sicuramente una competizione in cui, quando affronti le migliori squadre, migliori te stesso”.

