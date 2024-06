Con la promozione del Venezia presieduto da Duncan Niederauer e del Como di proprietà indonesiana, il prossimo anno la Serie A vedrà nello schieramento di partenza il maggior numero di proprietà extraitaliane della sua storia. Lo ricorda il quotidiano Il Sole 24 Ore, aggiungendo che gli investimenti di queste proprietà estere nel massimo torneo tricolore hanno ormai superato i quattro miliardi di euro. La più recente acquisizione made in USA riguarda l'approdo all'Inter di Oaktree, che darà vita al primo derby della Madonnina a stelle e strisce contro il Milan del fondo RedBird.

La disamina passa poi da Joey Saputo a Rocco Commisso fino al fondo 777 Partners che detiene il Genoa e la presenza, tra le neopromosse, del Parma del Krause Group, sbarcato in Emilia nel 2020. E la tendenza si conferma anche in Serie B, con l'arrivo del Cesena controllato dalla JRL Investments, società statunitense che ha dapprima rilevato il 60% delle quote e dal novembre 2022 detiene l’intero pacchetto azionario.