In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIFA, Luis Figo ha presentato quello che sarà il Mondiale del 2030, che sarà ospitato da Spagna, Portogallo e Marocco con appendice in Sud America, e del quale sarà ambasciatore: "Avendo giocato in un Campionato Europeo in casa e vissuto a lungo in Portogallo e Spagna, posso solo immaginare il potenziale della Coppa del Mondo FIFA 2030. Portogallo, Spagna e Marocco sono paesi con il calcio nel cuore, e questo evento coinvolgerà e beneficerà tutti. In Portogallo, ospitare la Coppa del Mondo unirà il paese come mai prima, con persone di tutte le età e provenienze che si uniranno per realizzare un evento incredibile. Sarà una grande opportunità per mostrare il Portogallo al mondo".

Figo ripercorre anche la sua carriera con un pensiero affettuoso dedicato all'Inter: "Ricorderò sempre con affetto il mio periodo in nerazzurro, dove sono stato accolto calorosamente e abbiamo vinto il campionato in tutte e quattro le stagioni in cui ho giocato lì".