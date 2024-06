L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla trattativa imbastita da Inter e Venezia per Tanner Tessmann, centrocampista 23enne statunitense che i nerazzurri vorrebbero prendere quest'estate per poi portarlo a Milano nella prossima stagione. Un nome, quello del ragazzo dell'Alabama, simbolo del lavoro di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin rivolto al futuro. "Da un paio d'anni, i tre stanno lavorando cercando aggiungere di stagione in stagione un tassello giovane. Ha iniziato Kristjan Asllani nel 2022, poi è stato il turno di Yann Bisseck nel 2023. Sempre dodici mesi fa la dirigenza ha scelto di sacrificare un giocatore come Giovanni Fabbian - originariamente per arrivare a Lazar Samardzic -, ma nonostante la cessione definitiva al Bologna per 5 milioni, si è mantenuta un diritto di recompra per l’estate 2025 da 12 milioni".

E Tessmann pare destinato a seguire la scia proprio di Fabbian, prodotto del settore giovanile dell’Inter e reduce da un'annata clamorosa a Bologna, che qualora dovesse confermare il livello raggiunto anche nel prossimo campionato sarebbe riaccolto alla Pinetina il prossimo giugno, per poi decidere se inserirlo nell’organico o mandarlo in prestito in attesa che termini il contratto di Henrikh Mkhitaryan nel 2026. "Inter e Venezia sono alle prime battute, i veneti hanno chiesto ai campione d’Italia la disponibilità ad avere qualche ragazzo in prestito - si va dal solito Gaetano Oristanio al portiere Filip Stankovic, passando per i fratelli Esposito (Sebastiano è stato chiesto dall’Empoli; Francesco Pio dal Cagliari) - e nei discorsi è finito anche Tessmann, valutato 7-8 milioni, che l’Inter potrebbe bloccare e lasciare in prestito ai neo promossi per accoglierlo alla Pinetina nell’estate 2025. Come Fabbian".

