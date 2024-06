La FFF, la Federcalcio francese, ha diramato un comunicato in merito alle dichiarazioni rilasciate oggi da Marcus Thuram, che aveva chiesto di andare a votare per fermare la scalata della coalizione di destra alle prossime elezioni, indette dal presidente Emmanuel Macron dopo il risultato delle europee: "Dall'inizio della settimana, quasi tutti i giocatori della nazionale francese sono stati interrogati, in conferenza stampa, sulle conseguenze dei risultati delle urne alle elezioni europee di domenica 9 giugno. Ognuno di loro ha potuto esprimersi liberamente, secondo le proprie convinzioni e la propria sensibilità.

Molto attaccata alla libertà di espressione e di cittadinanza, la Federcalcio francese sostiene la necessaria chiamata al voto, un'esigenza democratica. Vuole inoltre che la sua neutralità come istituzione sia compresa e rispettata da tutti, così come quella della selezione nazionale di cui è responsabile. Pertanto, è opportuno evitare qualsiasi forma di pressione e utilizzo politico della squadra francese.

In vista della sfida di lunedì dei Blues contro l'Austria, la FFF augura ogni successo all'allenatore, allo staff e ai giocatori concentrati e determinati".