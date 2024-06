Da Messi a Lautaro, passando per il c.t. Scaloni e tutti i tifosi dell'Albiceleste: in Argentina impazza la Carboni mania. E c'era da aspettarselo vista la classe del giovane nerazzurro. Valentin ha convinto tutti e così Scaloni l'ha inserito nella lista definitiva per la Coppa America: nessun regalo, ma reale fiducia nelle potenzialità di questo brillante mancino.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, alla prima volta da titolare con la Seleccion, nell'amichevole contro Guatemala, per l’ora e spiccioli in cui è rimasto in campo ha letteralmente imperversato, partendo dalla sua “mattonella” preferita, ovvero la fascia destra, per poi convergere al centro. A referto anche il rigore conquistato e poi realizzato da Lautaro.

L'Inter gongola, ma ora c'è il dilemma. Incassare oggi non meno di 30 milioni per finanziare il mercato oppure trattenerlo per non rischiare enormi rimpianti? Molto - secondo il CdS - passerà dal tipo di offerta che arriverà.