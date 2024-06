L'Inter si muove anche per rimpolpare le file del proprio settore giovanile e preleva un nuovo talento dalla Romulea, società della Capitale nota per il suo florido vivaio. Vestirà infatti la maglia nerazzurra Alessio Di Carlo, difensore classe 2010: dopo due anni di formazione tra Esordienti e Under 14, Alessio raggiunge nel settore giovanile neroazzurro un altro difensore centrale trasferitosi nella scorsa stagione dall’Under 14 della Romulea all’Under 15 meneghina, Edoardo Evangelista.