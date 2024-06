In gol oggi contro l'Albania, il difensore dell'Inter e della Nazionale italiana Alessandro Bastoni parla così ai microfoni della Rai: "Che emozione è stata? È stato veramente importante ai fini del risultato, siamo partiti come peggio non si poteva. Siamo stati bravi a reagire subito e a metterla sui binari giusti".

Cosa hai pensato dopo il gol preso?

"Niente, son cose che capitano. L'importante è saper reagire e riprendere in mano la partita".

Potevate segnare più gol?

"Sicuramente, abbiamo visto che alla fine può succedere di tutto. Dovremo essere più cinici nelle prossime partite".

Tanti interisti in campo: come è stato vedere Asllani dall'altra parte?

"E' stato bello, ma in campo non si guarda in faccia nessuno. Poi ci siamo salutati, ma era decisivo vincere per noi".

Ora la Spagna.

"Sappiamo i loro punti forti, ma ci concentreremo sui loro difetti e sapremo come colpirli".