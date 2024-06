Cristian Pasquato, fantasista con un'esperienza anche alla Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com, soffermandosi sulla lotta Scudetto: " La Juve prenderà dal mercato giocatori funzionali al nuovo corso. Thiago Motta era già un allenatore in campo, il suo lavoro fatto a Bologna non penso sia un caso. Sulla carta la Juve parte dietro l'Inter, vero, ma la carta si strappa in un secondo quando le cose iniziano a girare. Per me Motta è già una certezza e non una scommessa, come molti pensano", ha concluso.