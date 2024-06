Dopo l'inizio shock con la rete di Nedim Bajrami dopo nemmeno un minuto, l'Italia si rianima subito e chiude il primo tempo in vantaggio per 2-1 sull'Albania grazie ai gol di due portabandiera nerazzurri come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Due giocatori dell'Inter a segno nella stessa partita con la maglia azzurra, qualcosa che non si vedeva da ben 54 anni, nello specifico dalla leggendaria sfida tra Italia e Germania dello stadio Azteca per le semifinali del Mondiale di Messico '70: in quella circostanza, a trovare la via del gol furono anche lì due giocatori la cui iniziale del cognome era la B, ovvero Roberto Boninsegna e Tarcisio Burgnich.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!