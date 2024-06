Tre anni dopo quella funesta giornata, Christian Eriksen assicura di aver superato psicologicamente il momento più drammatico della sua vita, quel malore che lo fece crollare sul prato dello stadio di Copenaghen durante il match tra Danimarca e Finlandia nel corso di Euro2020. Eriksen, lo ricordiamo, subì un arresto cardiaco tre anni fa e venne rianimato con un defibrillatore durante la partita poi persa 1-0.

Il centrocampista ex Inter, oggi al Manchester United, domani sarà in campo contro la Slovenia e assicura che quella pagina è ormai archiviata: "Sono passati tre anni, nel frattempo sono successe tante cose e quindi sinceramente non ci penso ogni giorno. Non vedo l'ora di giocare a calcio e penso agli aspetti positivi".