In campo da titolare contro i prossimi compagni di squadra all'Inter De Vrij e Dumfries, Piotr Zielinski ha oggi ereditato da Robert Lewandowski la pesante responsabilità della fascia da capitano della loro Polonia. A parlare dell'ormai ex Napoli, prossimo a vestire la maglia nerazzurra, è l'ex giocatore passato anche dall'Udinese, Piotr Czachowski, che a Sportowefakty.wp.pl ha detto: "Sostituire Lewa è un compito molto difficile, anche se non impossibile".

Sul minutaggio stagionale di Zielinski:

"È probabilmente il più grande punto interrogativo se guardiamo a ciò che Zielinski ha vissuto al Napoli. Quindi è molto difficile rispondere con chiarezza su cosa possiamo aspettarci da lui".

Sul gol contro la Turchia nell'ultima amichevole prima degli Europei:

"Era molto in partita. Aveva bisogno di una partita come questa dopo un finale di stagione piuttosto turbolento a Napoli".