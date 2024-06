Buona la prima per il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, grande protagonista della vittoria di ieri contro l'Albania. È proprio il giocatore sardo di Simone Inzaghi a consegnare il successo a Spalletti nel match d'esordio a Euro 2024, gara alla quale l'interista rischiava di non partecipare dopo il problemino fisico che lo aveva costretto ai box nel pre-Germania. Il nerazzurro però ha recuperato e contro il compagno di reparto all'Inter, Asllani, è sceso in campo, risultando decisivo. A scaldare il cuore del vice-capitano dei campioni d'Italia è la moglie che qualche ora prima dell'incontro ha postato una tenera foto del figlioletto Romeo, ultimo arrivato in casa Barella, nato qualche giorno fa, con la maglia nerazzurra con su nome e numero... ovviamente 23: "Un tifoso in più" scrive Federica Schievenin a corredo. Post Instagram che Nicolò prontamente commenta: "Ragazzo" con un cuoricino.