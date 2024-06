Anche il nome di Tessmann è venuto fuori nell'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra Inter e Venezia come conferma il Corriere dello Sport. L'eclettico centrocampista statunitense, classe 2001, piace ai nerazzurri.

Come spiega il quotidiano romano, per Marotta e Ausilio non si tratta al momento di una priorità di mercato, ma resta un'ipotesi da tenere in considerazione in vista delle prossime settimane. C'è la possibilità che Tessmann venga acquistato subito e poi lasciato in prestito, magari proprio al Venezia, in previsione di uno sbarco a Milano solo nel 2025.

Costo del cartellino? Si parla di 7-8 milioni. Non è da escludere anche in questo caso l'inserimento di una contropartita tecnica: Oristanio? Filip Stankovic?