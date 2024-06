Amichevole dai grandi profitti per l'Argentina di Scaloni e per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, tornato al gol anche con la sua Albiceleste. Il Toro di Bahia Blanca, partito titolare a sinistra di Leo Messi, ha persino trovato una doppietta esattamente come il compagno di reparto tornando a sottoscrivere più volte in un match il tabellino. Lauti, reduce da un periodo di magra felicemente interrotto due match fa contro la Costa Rica nello scorso marzo, torna a sorridere come meglio sa fare, ovvero a suon di gol.

Titolare anche l'altro interista della gara, Valentin Carboni, altro grande protagonista di serata, bravo a procurare il rigore del raddoppio che il 10 di Inzaghi ha poi segnato dal dischetto e a guadagnarsi le lodi di compagni di squadra e dell'intera Argentina. Nell'amichevole di ieri contro il Guatemala, match giocato a Landover e vinto dall'Argentina per 4-1, sono sessantadue minuti in campo per l'attaccante nerazzurro attualmente in prestito al Monza, Carboni e 67 minuti per Lautaro.

