Dopo la presa di posizione di Marcus Thuram che durante la conferenza stampa di ieri ha lanciato un appello politico ai connazionali francesi, esortandoli a non votare Le Pen (LEGGI QUI), dichiarazioni che hanno suscitato reazioni controverse, anche il capitano della Francia Kylian Mbappé si è schierato dalla parte dell'attaccante interista. "Condivido i valori di Marcus, per me non è andato oltre. È libertà di espressione e io mi allineo con lui" ha tuonato il centravanti del Real, mandando una stoccata anche alla Federazione francese che aveva esortato gli atleti a mantenere un pensiero neutrale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!