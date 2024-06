Autore di una doppietta con la sua Argentina contro il Guatemala, il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez è tornato a segnare anche dal dischetto. Una gioia che non può contenere, e per la quale ringrazia il capitano Leo. A fine partita è stato intervistato da TyC Sports, dove è stato incalzato anche su Valentin Carboni, giovane connazionale del Toro di proprietà del club milanese: "Lo conosco dall'Inter, si allena con noi da due anni. Un anno fisso (di allenamenti ad alti ritmi, ndr) e ha dimostrato tutta la qualità del giocatore che è. Ovviamente è giovane, ha 19 anni, è importante che aggiunga questi minuti, che lo staff tecnico gli dà quella fiducia, che lo sosteniamo. Deve continuare ad imparare" ha detto su Carboni.

Sul risultato:

"È importante perché aiuta ad acquisire fiducia, a concludere nel migliore dei modi questo mini tour. Preparatevi adesso in questi giorni per quello che ci aspetta, sarà molto importante. L'inizio della Copa América con un rivale difficile come il Canada, sarà complicato".

Sul rigore segnato:

"Ho guardato Leo e lui me lo ha lasciato, e io ne approfittato dell'occasione. L'ho ringraziato e lo ringrazio anche adesso pubblicamente. È il gesto di un grande uomo. Inutile dirlo (se sono cose tipiche di un capitano), è un gentiluomo dentro e fuori dal campo. Ci aiuta tantissimo e questo per me è molto importante".

Obbligo di difendere il titolo.

"Sono felice e fiducioso. Sono grato per una nuova opportunità e per dare il massimo, come ho sempre fatto. Cercando di dare il 100% e aiutare la squadra in cui giochiamo. Faremo del nostro meglio, lo abbiamo detto durante la Copa América 2021. Lo abbiamo detto al Mondiale... Il Paese ce lo chiede. In questa settimana cercheremo di prepararci al meglio per iniziare la Coppa con il piede giusto, speriamo sia tutta gioia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!