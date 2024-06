Al via vai di oggi nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione hanno partecipato anche Michele Fioravanti e Sandro Stemperini della BestFoot, agenzia che cura gli interessi anche di Dennis Curatolo. Proprio dell'ex canterano, ancora di proprietà dell'Inter, secondo quanto verificato da FcInterNews.it i due agenti hanno parlato con la dirigenza nerazzurra nel corso della loro visita.

In particolare, bisogna capire quale sarà il prossimo step dell'attaccante classe 2004, reduce dal prestito alla pro Patria in Serie C e con l'intenzione di fare un salto in Serie B. La prossima settimana dovrebbe essere tutto più chiaro.