Dopo l'amaro esordio all'Europeo, inaugurato con la sconfitta incassata ieri sera con l'Italia, il centrocampista dell'Inter e della Nazionale albanese, Kristjan Asllani ha commentato il risultato esprimendo tutto il suo dispiacere: "Abbiamo avuto l'ultima occasione e non siamo riusciti a pareggiare. Abbiamo trovato subito il gol con una bellissima rete di Bajrami. Poi, secondo me, ci siamo schiacciati troppo. L'Italia ha tenuto palla molto bene, perché è una squadra di campioni. Siamo rimasti in partita fino alla fine, ma pazienza. Guardiamo avanti, abbiamo già davanti la prossima partita. Mi dispiace solo per i tifosi" ha detto il classe 2002 a Supersport.

Sulle difficoltà della partita ha aggiunto:

"Loro attaccavano molto, per me e Ramadani è stata molto difficile. Non abbiamo corso bene, sia a destra che a sinistra. Eravamo molto stanchi. Ma dobbiamo restare gruppo e pensare alle prossime partite. Mi dispiace molto non aver regalato una vittoria ai tifosi, li ringrazio tutti dal profondo del cuore. Spero che ci siano anche nelle altre due partite".

