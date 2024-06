Anche il Bologna entra nella corsa per Emil Holm, l'esterno svedese che l'Atalanta ha deciso di non riscattare dallo Spezia e che quindi tornerà nel club ligure oggi in Serie B. A parlare dell'interesse della squadra di Vincenzo Italiano per Holm è Il Resto del Carlino, che ricorda come anche Inter e Juventus siano sulle tracce del classe 2000, i nerazzurri come eventuale erede di Denzel Dumfries e i bianconeri qualora non dovessero arrivare a Giovanni Di Lorenzo.

La richiesta dello Spezia è di 12 milioni di euro, ma potrebbe scendere a 8.5 considerando che i liguri sono interessati ad Antonio Raimondo, attaccante prodotto del vivaio felsineo reduce dal prestito a Terni.