Insieme a Javier Zanetti, anche l'altro grande ex interista Esteban Cambiasso fa da sponsor al Mondiale per Club del 2025 fortemente voluto dal presidente della FIFA Gianni Infantino. Per il Cuchu, la competizione va interpretata come una vetrina globale per i club provenienti anche dai poli tradizionali del calcio come Europa e America del Sud: “I riflettori non sono puntati solo su sudamericane ed europee ma anche sugli altri continenti perché avranno la possibilità di confrontarsi con le migliori squadre. Alla fine il calcio è questo: sognare di giocare sul palco più grande e poi vedere fin dove si può arrivare”.

