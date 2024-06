Chiamatela 'Italinter'. Così il Corriere della Sera invita a definire la Nazionale di Luciano Spalletti, trascinata nel successo in rimonta contro l'Albania dalle prestazioni dei rappresentanti del club nerazzurro, Nicolò Barella su tutti: "In questo debutto europeo cominciato col mal di pancia e finito festeggiando i primi tre fondamentali punti, meritatissimi, mostra la stessa identica forza mentale della squadra nerazzurra, anche quando va sotto, soprattutto quando va sotto, nel delirio rosso del Westfalenstiadion, albanese per tre quarti almeno. Rabbia, convinzione, nervi saldi, autostima, forza fisica e tecnica: in questa prima notte tedesca l’Italia mette in campo le qualità che hanno consentito alla squadra di Simone Inzaghi di appuntarsi al petto la seconda stella dello scudetto numero venti, dominando in lungo e in largo il campionato".

È 'Italinter' nello spirito, ma anche negli uomini: perché Alessandro Bastoni riacchiappa il pari, Nicolò Barella piazza il sorpasso e Davide Frattesi, nel finale di primo tempo, solo davanti al portiere, centra il palo che avrebbe chiuso subito i conti. "In tribuna, il neo presidente Beppe Marotta sorride e applaude: c’è anche la sua mano in questa prima vittoria azzurra, come nello Scudetto. Abilità ed esperienza: un fuoriclasse".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!