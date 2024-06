Grande prestazione di Nicolò Barella nella gara d'apertura degli azzurri a Euro 2024 contro l'Albania. Prova di assoluto livello, che trova riscontro anche nel giudizio del sempre attento Fabio Capello, che ha così parlato a Sky Sport: "È un giocatore completo, sa segnare e sa difendere. Ha cambio di ritmo a centrocampo, non è facile trovare un giocatore con tutte queste caratteristiche. Ha fatto una bellissima partita di personalità pur non essendo al 100%, per me è un giocatore unico".