La vittoria in rimonta ottenuta ieri contro l'Albania vale all'Italia un bel balzo in avanti nel ranking FIFA. Come riporta Calcio e Finanza, il successo di Nicolò Barella e compagni e la contemporanea sconfitta della Croazia contro la Spagna riportano gli Azzurri al nono posto in classifica e un risultato positivo contro la Spagna potrebbe fare volare ulteriormente la squadra di Luciano Spalletti.