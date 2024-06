In principio doveva essere la Cina, poi con lo scossone societario e la successiva insolvenza da parte degli organizzatori, la tournée dell'Inter in Asia è definitivamente saltata, con danno economico anche per Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Quindi, il club nerazzurro ha giocoforza cambiato i propri programmi estivi e gli impegni che andranno ad aggiungersi alla preparazione in quel di Appiano Gentile.

In linea di massima, come appurato da FcInterNews.it, la squadra nerazzurra non parteciperà a nessuna tournée, neanche quella ipotizzata negli Stati Uniti. Anzi, l'idea attuale è organizzare un paio di amichevoli in giro per l'Europa e disputarne altre in suolo italiano. Replicando il più possibile quanto organizzato la scorsa estate.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!