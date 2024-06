Kaylyn Kyle, ex storica calciatrice della Nazionale canadese, ha presentato per Sportitalia.com la selezione di Jesse Marsch che si appresta a disputare la prossima Copa America. Con un passaggio dedicato a Tajon Buchanan, esterno dell'Inter, del quale Kyle racconta anche il lato umano: "E’ un calciatore fantastico, ma è una persona ancora migliore fuori dal campo. La sua storia è incredibile. E’ un lavoratore assiduo, ama questo sport, sinceramente. Ed io amo vedere i giocatori uscire dalla loro zona di comfort. C’era una squadra qui che lo voleva, altre gli avrebbero dato la possibilità di rimanere dov’era in Belgio, ma lui era orientato a testarsi in una dei migliori campionati ed in una delle migliori squadre del mondo. Perché poi giocare all’Inter… c’è pressione lì a Milano! Quando non fai bene, la pressione la senti. Poi lo conosco fuori dal campo”.

E com’è, fuori dal campo?

“Lui è timido, non è estroverso, non è un ragazzo da party e feste. Lui è più tipo da allenamenti, cura del proprio corpo, da tornare a casa a guardare calcio in tv. Insomma vedere uno come lui sbocciare è davvero entusiasmante. Perché poi la cosa più importante è che un calciatore così talentuoso. Tecnicamente, tatticamente, a livello di ritmo, di uno contro uno. Io sono di parte perché amo la Serie A, ma davvero è bellissimo vederlo misurarsi lì”.