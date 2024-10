Tra pochi minuti, esattamente alle 11, l'Inter partirà alla volta di Berna dove domani sera affronterà lo Young Boys nel terzo incontro della prima fase della Champions League. Come previsto, a bordo dell'aereo non saliranno Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, freschi di infortunio muscolare, ma anche Tajon Buchanan e Kristjan Asllani, entrambi non ancora pronti per tornare in campo. C'è invece Piotr Zielinski.

Alla prima squadra, come previsto, si sono aggregati anche i due Primavera Thomas Berenbruch e Mike Aidoo. I giocatori sono arrivati all'aeroporto di Malpensa a bordo di mezzi propri, non con il pullman della squadra come d'abitudine.