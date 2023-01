Il caso Milan Skriniar ha calamitato tutte le attenzioni del mercato nerazzurro, mettendo decisamente in secondo piano l'ipotesi di un addio anticipato di Roberto Gagliardini. Il quale, dopo le dichiarazioni post Verona, godendo di maggior minutaggio ha verosimilmente deciso di attendere giugno prima di salutare Milano. Non si è sviluppato infatti l'interesse del Nottingham Forest, che aveva pensato di rilevarne il cartellino già a gennaio. Senza contare che per l'Inter sarebbe a dir poco complicato trovare un sostituto a poche ore dalla fine della finestra di mercato.