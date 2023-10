Dopo aver saltato anche la convocazione per Salerno, Juan Cuadrado vede finalmente la via del ritorno. Come appurato da FcInternews.it, il colombiano, nella sessione di allenamento odierno, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e dovrebbe rientrare a tutti gli effetti a lavorare con il resto della squadra già domani. Si allenano ancora a parte invece Stefano Sensi e Davide Frattesi.

