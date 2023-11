Se ieri l'Inter ha incassato la brutta notizia del ko di Benjamin Pavard, di cui avremo maggiori dettagli domani dopo gli esami strumentali ai quali si sottoporrà il francese (LEGGI QUI), arriva una buona notizia da Appiano Gentile. Marko Arnautovic ha finalmente recuperato dal brutto infortunio rimediato a fine settembre. L'ex Bologna infatti ha svolto per la prima volta allenamento completo con il resto del gruppo di Simone Inzaghi, dunque sarà arruolabile già per la sfida esterna contro il Salisburgo come annunciato ieri anche dallo stesso tecnico dopo il match di Bergamo.

