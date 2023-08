La trattativa per Pavard con il Bayern Monaco resta ancora in piedi, ma anche secondo quanto riportato da DAZN la dirigenza dell'Inter ha già individuato la possibile alternativa al difensore francese. Il profilo è quello di Perr Schuurs del Torino, l'affare si aggira sui 27 milioni di euro più 3 di bonus. Il club granata andrebbe poi su Solet o Hien per rimpiazzare l'olandese, ma al momento Pavard resta il piano A dell'Inter.

