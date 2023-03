Il Corriere della Sera oggi in edicola si concentra anche sui numerosi ribaltoni in panchina. Uno di questi potrebbe riguardare anche Antonio Conte , sempre più vicino ad un possibile addio al Tottenham prima del termine della stagione. Quale può essere il futuro del tecnico? Un ritorno in Italia, anche per motivi familiari, sembra l'ipotesi più credibile.

"La Roma e l’Inter non hanno l’allenatore in scadenza, ma sono legate alla prossima partecipazione alla Champions e di conseguenza alla capacità di investire - spiega il Corsera tra le sue pagine -. Se la Roma avrà più liquidità, potrà trattenere Mou più facilmente. Al contrario, se l’Inter continuerà ad andare avanti in Champions quest’anno e soprattutto avrà all’orizzonte nuovi partner in società, allora Conte, con il suo ingaggio ingombrante, sarà un’opzione da considerare, perché la storia con Inzaghi non è esattamente d’amore. Senza dimenticare Allegri, nel caso che le vicende giudiziarie della Juve lo dovessero spingere lontano da Torino".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!