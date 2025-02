Il Comune di Milano ha chiesto all'Inter di accelerare le procedure sul nuovo stadio. Come spiega il Corriere della Sera, nella riunione abituale del giovedì, ieri, non sono arrivate ancora risposte e se dovessero tardare ad arrivare il Comune è pronto a interrompere le comunicazioni e presentare un bando alternativo per la vendita dello stadio.

Il temporeggiare dei club preoccupa San Siro, secondo l'amministrazione potrebbe essere legato a motivi diversi. Il Milan non ha ancora rinunciato formalmente a San Donato, nonostante le richieste di Comune e Regione.

Dai club arrivano tiepide rassicurazioni sul rispetto dei tempi per acquistare lo stadio e le aree limitrofe entro settembre, quando poi scatterà il vincolo della Soprintendenza. Successivamente il Comune istruirà la pratica e la conferenza dei servizi si concluderà con la dichiarazione di pubblico interesse, contemporaneamente si lavorerà all'offerta di acquisto. Il Comune chiederà se ci sono altri soggetti interessati, ma c'è un dibattito aperto su chi potrebbe partecipare.

Se il bando è accessibile solo alle società sportive la partecipazione sarebbe molto ridotta, in caso contrario si rischierebbero ulteriori ostacoli da affrontare. Proprio a fronte di queste incertezze il Comune chiede chiarezza. Il cammino è ancora lungo: se tutto va bene il percorso non si concluderà prima di una decina d'anni.