Oltre a tutti i giocatori, colpevoli dell'ormai celebre 'problema del gol', anche Simone Inzaghi "resta nel mirino e sotto processo - si legge -. La sua creatura, letale in Europa, si scioglie in serie A. La classifica è brutta. L’Inter resta quinta, fuori dalla Champions dell’anno prossimo senza contare che la Juve oggi può avvicinarsi a 4 punti e l’Atalanta domani raggiungerla. Due sole le buone notizie: il ritorno di Calhanoglu e la sconfitta in campionato, la seconda consecutiva, del Benfica, che non sta meglio dei nerazzurri".

