Nell'Inter che sfiderà il Cagliari potrebbero essere 6 o 7 i giocatori diversi rispetto alla vincente trasferta di Monaco, con i soli Sommer, Bastoni, Barella e Lautaro chiamati a fare gli straordinari. Lo riporta oggi il Corriere della Sera, spiegando le scelte di Inzaghi per gestire le energie e prevenire gli infortuni in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Anche il quotidiano generalista conferma il rientro nell'undici titolare del recuperato Dimarco, con Zalewski favorito per una maglia dal 1' sulla fascia opposta. Da non escludere un'occasione dall'inizio per Asllani, mentre Frattesi e Arnautovic appaiono praticamente certi di una presenza dal fischio d'inizio.

