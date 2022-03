"La trappola perfetta". Così il Corriere della Sera descrive l'ostacolo Torino per l'Inter. "Uscita dall’orbita Champions, l’Inter deve tornare a correre sul pianeta Serie A - si legge -. La trasferta di Torino è svincolo cruciale della stagione, non vincere significa aumentare il distacco dal Milan, che ha battuto 1-0 l’Empoli ed è ora salito a più 5, e lasciare spazio al recupero della Juventus indietro di soli 2 punti - avvisa il quotidiano -. Se davvero la vittoria di Anfield ha messo qualcosa di positivo nel motore nerazzurro lo si capirà stasera. Di certo ha lasciato strascichi pesanti per Simone Inzaghi, costretto a giocarsi un match vitale senza De Vrij e soprattutto Brozovic". Entrambi sono a rischio anche per la Fiorentina sabato prossimo.