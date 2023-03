I colleghi del Corriere della Sera non hanno dubbi: Antonio Conte lascerà Londra, il suo matrimonio con il Tottenham è ormai agli sgoccioli. Ormai resta da capire non se, ma quando si consumerà il divorzio tra le parti. La situazione viene definita 'fluida' dal quotidiano generalista, visto che non è da escludere a priori che la proprietà degli Spurs, una volta appurato che l’italiano non intende continuare la collaborazione per la nostralgia di casa, non decida per lo strappo immediato.