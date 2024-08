La trattativa tra l'Inter e il Genoa per Albert Gudmundsson sta pian piano entrando nel vivo. E la carta Marko Arnautovic potrebbe davvero sbloccare la situazione, complice anche la fase di stallo con la Fiorentina per l'islandese: la novità delle ultime ore - stando a quanto risulta ai colleghi di Calciomercato.com - è che Alberto Gilardino "pare possa essere interessato a inserire nella trattativa uno tra Arnautovic e Correa, ma con una netta preferenza verso l’austriaco".



Il portale parla di primo contatto tra i due club, anche se l'operazione sarebbe da definire pure sul fronte giocatori: nelle ultime settimane la Fiorentina è andata molto avanti con Gud (che ovviamente non direbbe no all'Inter), ma bisognerebbe sondare anche la disponibilità al trasferimento a Genova di uno dei due nerazzurri.

