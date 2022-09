Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la nuova partnership per l'Inter con LeoVegas.News, diventato l'Infotainment Partner del club nerazzurro per i prossimi tre anni. LeoVegas fornirà "ampia visibilità al brand durante le partite casalinghe dell’Inter, con il logo di LeoVegas.News che apparirà sui LED a bordocampo e sul Maxischermo, e al Suning Training Centre di Appiano Gentile", come si legge nel comunicato ufficiale.

Ma le cifre dell'accordo? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il sodalizio tra il club nerazzurro e LeoVegas.News avrebbe un valore pari a circa 3 milioni di euro a stagione fino al 2025.