Dopo il blitz di Cagliari, Steven Zhang ieri si è presentato alla Pinetina per assistere alla rifinitura della squadra in vista dell'impegno odierno, l'ultimo della stagione, in casa con la Sampdoria. Un segnale, ulteriore, per far avvertire al gruppo la vicinanza della società. Come riferisce il Corriere dello Sport, Zhang si è intrattenuto a parlare a bordo campo con l'a.d. Marotta, poi il saluto con Inzaghi, con il quale si vedrà per disegnare il futuro la prossima settimana. "Al tecnico ha ribadito il messaggio già trasmesso allo spogliatoio dopo il successo alla Unipol Domus ovvero massimo impegno fino alla fine perché lui crede nello scudetto - racconta il quotidiano romano -. La squadra ieri sera è rimasta in ritiro. Con i calciatori a cena i dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin".