La sosta nazionali avvantaggia la Juventus: questo il responso del Corriere dello Sport che ha approfondito il discorso sul giornale di oggi. Un vero e proprio stress tra fatiche in campo e viaggi, senza considerare gli infortuni: Inzaghi ha perso Bastoni proprio durante questa sosta.

Per quanto riguarda il minutaggio in campo, non c'è stata partita tra Inter e Juve: gli interisti sono stati impiegati il doppio dei minuti rispetto agli juventini dai rispettivi commissari tecnici. Parliamo di un abisso: 1841 minuti contro 928. Qualche ritorno anticipato (Calhanoglu, Miretti, McKennie e Locatelli), ma il dato è chiaro. Peraltro, a Inzaghi manca ancora Sanchez, l'ultimo a tornare (domani). Il tecnico nerazzurro spera di recuperare Cuadrado almeno per la panchina, anche considerando la stanchezza di Dumfries - uno dei più spremuti - che infatti contro Gibilterra è stato tenuto fuori dal c.t. Koeman. Ma il colombiano continua ad allenarsi a parte e le possibilità che parta per Torino sono molto ridotte.