Andare via non è mai stato nelle idee di Milan Skriniar. E ora si apre il capitolo relativo al rinnovo. E, secondo il Corriere dello Sport, andrà trovata la quadra dopo l'accordo che era stato trovato tra lo slovacco e il PSG per uno stipendio da circa 9 milioni a stagione. "Non si tratta di partire completamente da zero. Già la scorsa primavera, la dirigenza nerazzurra aveva garantito al giocatore che a fine stagione ci si sarebbe seduti attorno ad un tavolo per discutere del prolungamento e pure di un sostanzioso adeguamento - ricorda il Corsport -. L’ingaggio attuale dello slovacco è di 3,8 milioni. Sembra chiaro che la base di partenza dei discorsi con l’entourage del difensore non potranno che essere i rinnovi stipulati nei mesi scorsi per Lautaro e Brozovic, ovvero i due nerazzurri, con l’eccezion di Lukaku, che attualmente guadagnano di più, rispettivamente 6,2 e 6,5 milioni a stagione. Peraltro, il club ha pure la necessità di garantirsi sufficiente forza contrattuale in vista di quello che potrà accadere tra gennaio e il prossimo giugno". Da parte del difensore c'è apertura totale. Ora si tratta di lavorare per venirsi incontro.