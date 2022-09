Due gol in quattro partite: segnali di vero Joaquin Correa. "Saranno le prossime settimane a stabilire se è effettivamente cambiato qualcosa. Intanto c’è un’occasione de cogliere, quella che offre l’infortunio di Lukaku, destinato a rimanere fuori fin dopo la sosta - sottolinea il Corriere dello Sport -. Con Lautaro sempre più certezza (3 gol in 4 gare per lui), tocca a Dzeko e appunto a Correa non far sentire la mancanza di Big Rom. Il bosniaco è ancora a secco, ma è grazie a lui che l’argentino è già riuscito a “timbrare” due volte: assist con lo Spezia e, l’altra sera, contro la Cremonese, il tiro respinto da Radu su cui il Tucu si è avventato per il tap-in vincente".