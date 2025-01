Nome nuovo sul taccuino dell'Inter: piace Petar Sucic, 21enne centrocampista della Dinamo Zagabria e cugino di Luka Sucic della Real Sociedad, anche lui mesi fa accostato ai nerazzurri.

Come svela il Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sono anche Fiorentina e Dortmund. La valutazione oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro, mentre l'ingaggio non sarebbe un problema. È un centrocampista difensivo e nelle ultime partite non è potuto scendere in campo a causa di una frattura al metatarso del piede, patita a novembre in Nations League della sua Croazia contro la Scozia. Il quotidiano romano non esclude un affondo immediato di Ausilio, lasciando Sucic alla Dinamo fino a fine stagione per poi portarlo a Milano da luglio.

Sempre per il centrocampo, piace moltissimo Nico Paz del Como: Zanetti è un suo importante sponsor. Anche qui si tratta di un movimento in prospettiva estiva, a cifre differenti (intorno ai 20-25 milioni) dando per scontato che il Real eserciterà la recompra. L'Inter vorrebbe mettere in piedi un'operazione alla Brahim Diaz, fissando la recompra per il Real fra due stagioni a 45-50 milioni.